Нарушения, за которые туриста могут арестовать на популярных курортах мира
В каждой стране есть свои законы, правила и традиции. Зачастую за их несоблюдение неосторожному туристу могут сделать замечание или даже арестовать.
Чтобы отдых был безопасным, Тульская служба новостей собрала информацию об основных нарушениях, за которые турист может оказаться за решеткой.
Турция
«Турки очень лояльны и гостеприимны к туристам», – отмечается в издании.
Однако стоит быть осторожными с сувенирами – вывоз ценных минералов или экспонатов из страны запрещен. Если что-то покупаете – сохраняйте чеки, иначе за незаконный вывоз, к примеру, ценного камня, вам может грозить до 12 лет тюрьмы.
Кроме этого не стоит мять или топтать деньги. На них изображен «отец турецкого народа», поэтому такое обращение с деньгами сочтут неприемлемым и достойным наказания – лишения свободы до трех лет.
Не забывайте об уважении к религиозным правилам. В Турции живут мусульмане, поэтому не оголяйтесь слишком сильно на улицах, не рвите редкие растения, а дорогу уточняйте у человека своего пола.
Египет
Чтобы не попасть за решетку в Египте, не стоит снимать на фото или видео полицейских и военных, а также военную технику. Тюремный срок туристу этой страны грозит и за оставленный в неположенном месте мусор.
Как и в Турции, вывезти без чека ценный камень из страны не получится. В тюрьме за такой проступок турист не окажется, но штраф придется выплатить.
Куба
В Кубе не стоит пытаться спорить с полицией – так вы только нарветесь на штраф. Не стоит и ввозить в страну новомодные гаджеты – все подозрительные предметы у вас могут попросту изъять.
А если вам захочется раскритиковать во всеуслышание такие порядки – лучше воздержитесь, ведь на вас запросто могут сделать донос.
ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
В ОАЭ законы гораздо строже, чем в других странах. Здесь нельзя находиться в состоянии опьянения и распивать алкоголь в общественных местах – за это грозит лишение свободы до шести месяцев.
Также воздержитесь от съемок людей – за такое вмешательство в личную жизнь вам может грозить до семи лет тюрьмы.
Еще одним неожиданным нарушением будет афиширование внебрачной сексуальной связи, непристойное поведение даже по взаимному согласию приведет к лишению свободы до года.