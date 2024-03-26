Нарушения, за которые туриста могут арестовать на популярных курортах мира

В каждой стране есть свои законы, правила и традиции. Зачастую за их несоблюдение неосторожному туристу могут сделать замечание или даже арестовать.

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Чтобы отдых был безопасным, Тульская служба новостей собрала информацию об основных нарушениях, за которые турист может оказаться за решеткой.

Турция

«Турки очень лояльны и гостеприимны к туристам», – отмечается в издании.

Однако стоит быть осторожными с сувенирами – вывоз ценных минералов или экспонатов из страны запрещен. Если что-то покупаете – сохраняйте чеки, иначе за незаконный вывоз, к примеру, ценного камня, вам может грозить до 12 лет тюрьмы.

Кроме этого не стоит мять или топтать деньги. На них изображен «отец турецкого народа», поэтому такое обращение с деньгами сочтут неприемлемым и достойным наказания – лишения свободы до трех лет.

Не забывайте об уважении к религиозным правилам. В Турции живут мусульмане, поэтому не оголяйтесь слишком сильно на улицах, не рвите редкие растения, а дорогу уточняйте у человека своего пола.

Египет

Чтобы не попасть за решетку в Египте, не стоит снимать на фото или видео полицейских и военных, а также военную технику. Тюремный срок туристу этой страны грозит и за оставленный в неположенном месте мусор.

Как и в Турции, вывезти без чека ценный камень из страны не получится. В тюрьме за такой проступок турист не окажется, но штраф придется выплатить.

Куба

В Кубе не стоит пытаться спорить с полицией – так вы только нарветесь на штраф. Не стоит и ввозить в страну новомодные гаджеты – все подозрительные предметы у вас могут попросту изъять.

А если вам захочется раскритиковать во всеуслышание такие порядки – лучше воздержитесь, ведь на вас запросто могут сделать донос.

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)

В ОАЭ законы гораздо строже, чем в других странах. Здесь нельзя находиться в состоянии опьянения и распивать алкоголь в общественных местах – за это грозит лишение свободы до шести месяцев.

Также воздержитесь от съемок людей – за такое вмешательство в личную жизнь вам может грозить до семи лет тюрьмы.

Еще одним неожиданным нарушением будет афиширование внебрачной сексуальной связи, непристойное поведение даже по взаимному согласию приведет к лишению свободы до года.