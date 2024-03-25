Рейсов на курорты Эгейского побережья Турции станет больше

В летнем сезоне туроператоры планируют увеличить количество рейсов на турецкие курорты Эгейского моря – в Даламан и Бодрум – из российских городов.

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Новая программа в Бодрум начнется 26 мая из аэропорта Минеральных Вод. Рейсы авиакомпании «Азимут» запланированы 2 раза в неделю. Туры на базе этой перевозки предложит своим туристам туроператор Fun & Sun.

Возможность улететь в Бодрум появится этим летом и у туристов из Новосибирска. Турпакеты с перелетом AZUR Air формируют туроператоры Anex и «Интурист».

«Прямые рейсы из аэропорта Толмачево на курорты Эгейского побережья Турции существовали только до пандемии, но очень не долго, - говорит Наталья Балясова (турагентство «Слетай.ру», Томск). – Думаю, спрос на эти туры будет хороший, если не выставят заоблачные цены».

По-прежнему туристам будут доступны рейсы в Бодрум из аэропортов Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

В Даламан туристы Anex и «Интурист» смогут отправляться из Самары и Уфы. Это новые маршруты полетной программы AZUR Air. Как и в прошлом сезоне, будут выполняться рейсы на курорт из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

Из Кольцово перевозка в Даламан расширится. «В прошлом году наши туристы могли летать на курорт с периодичностью два раза в неделю. На лето-2024 частоту вылетов увеличили до трех. У нас с пандемии не было таких объемов по этому направлению», - говорит руководитель турагентства «Валенсия» Валентина Дмитриева.

По словам специалистов, раньше туры с вылетом из Екатеринбурга в Даламан часто «подгорали».

«Текущие цены с учетом частоты вылетов – 3 раза в неделю - достаточно высоки. Чтобы загрузить самолеты, туроператорам придется корректировать прайсы, или сокращать программу», - предполагают турагенты.

Они считают, что в линейку предложений для уральских туристов стоило бы добавить прямую перевозку в Бодрум: «Нужна хотя бы 10-дневная цепочка, чтобы у клиентов был больший выбор».