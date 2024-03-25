Рост цен в Турции массово отпугивает туристов

Туристические объекты в Турции перестали привлекать посетителей из-за резкого подорожания входных билетов, что сделало поездки для многих непосильно дорогими.

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Первые сигналы тревоги поступили из Эфеса, где располагается множество античных ансамблей, и из Стамбула, где также повысились цены на входные билеты. Эксперты отмечают, что подобное увеличение стоимости отпугнуло туристов и негативно сказалось на доходах страны. Местные турагентства также столкнулись с проблемой отмены экскурсий из-за неподъемных цен. Это отрицательно сказывается на популяризации турецкой культуры за рубежом. В связи с этим возросли требования к властям о снижении цен, так как страдают как иностранные, так и отечественные путешественники.

Российские туристы также отказываются от посещения древних руин в Турции из-за резкого увеличения цен. По всей стране начались протесты против подорожания билетов в музеи и на другие достопримечательности, поскольку это может серьезно сократить число посетителей и нанести ущерб экономике.

Власти стремятся найти компромиссное решение, сохраняя при этом культурное и историческое наследие страны и развивая туризм. В тоже время представители туристического сектора надеются на оперативные действия правительства, способные поддержать привлекательность Турции как туристического направления. Ранее мы писали, что в Турцию стало приезжать гораздо меньше туристов.