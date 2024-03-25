Туристов в Таиланде предупредили о шторме с ливнями

Власти Таиланда предупредили туристов, находящихся в восточных провинциях королевства, включая города Бангкок и Паттайю, о приближении сразу трех природных напастей.

© Unsplash

В понедельник, 25 марта, Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение. В ближайшие дни в 27 провинций, находящихся преимущественно на востоке, «придет суровая погода». Там сейчас стоит жаркая погода – свыше +30 градусов, помноженная на низкое давление. Это спровоцирует грозы с молниями, которые будут сопровождаться сильными ливнями. Ряд регионов также накроет шторм.

«Ожидается, что восточная часть страны столкнется с основной тяжестью штормов, при этом 40% территории, вероятно, подвергнется сильным ливням», – предупреждают тайские синоптики, призывая местных жителей и иностранных гостей принять меры предосторожности.

После проливных дождей туристов, находящихся в Бангкоке и Паттайе, ждет вторая неприятность – жара, аномальная даже для тропического Таиланда. Ожидается, что температура воздуха в тени прогреется свыше 40 градусов, а столбики термометров на открытом пространстве подскочат до рекордных +51,2 °C. Пик пекла ожидают 1 апреля. При этом стандартная температура для этого времени года в Паттайе обычно колеблется в пределах +28…+33 °C днем и +24…+26 °C ночью.

И это еще не все «сюрпризы», которые обещают путешественникам в ближайшие дни. Специалисты TMD предупреждают, что после ливней в столицу королевства придет не только очень жаркая погода, но и смог.

«Это связано с ослаблением ветров, охватывающих эти районы, и плохой циркуляцией воздуха», – аргументируют свой прогноз местные метеорологи.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома»,комментируя предупреждение тайских властей о приближении шторма, отмечают, что сейчас на курорте погода нормальная, но достаточно жарко: примерно +33 °C в тени.

«Прекрасная погода в Паттайе. +51 – это планируется “по ощущениям”, а не по градусам», – написал Андрей, прикрепивший к своему посту видео с пляжа.

Впрочем, надо учитывать, что основное коварство тропических штормов в том, что они вторгаются внезапно, даже если за несколько минут до шквалистого ветра с ливнем мирно светило солнце.

Так, в 2019 году, когда на Таиланд обрушился тропический шторм «Пабук», на побережье Самуи погиб 58-летний турист из России, который пытался вытащить из воды тонущую дочку.

Ранее TourDom.ru сообщал, что власти Таиланда предупредили туристов о возможной вспышке сибирской язвы.