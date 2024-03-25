Турция – это страна, омываемая сразу двумя морями: Средиземным и Эгейским. Каждое из этих морей имеет свои особенности, что делает отдых на их берегах уникальным и неповторимым.

Средиземноморское побережье Турции славится своими длинными песчаными пляжами и ласковым морем. Здесь расположены такие знаменитые курорты, как Анталья, Сиде, Кемер и Белек. Это идеальное место для семейного отдыха с детьми, так как вход в море пологий, а вода прогревается уже в мае.

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Эгейское побережье Турции, напротив, отличается более прохладными водами и скалистыми берегами. Наиболее популярные курорты здесь – Бодрум, Мармарис, Кушадасы и Дидим. Эти места идеально подходят для любителей активного отдыха: виндсерфинга, дайвинга, рыбалки.