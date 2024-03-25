Туристам на Шри-Ланке временные права выдадут в аэропорту

Власти Шри-Ланки с 15 апреля предлагают туристам конвертировать российские водительские удостоверения в местные права по прибытии в международный аэропорт. Как сообщил в конце прошедшей недели министр транспорта, новшество призвано облегчить гостям острова аренду автомобилей и скутеров и пополнить государственную казну валютой.

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На правительственном портале приведены расценки в зависимости от продолжительности визы: 25 долларов за разрешение со сроком действия на один месяц, 50 – на три месяца, 75 – за шесть месяцев и 200 долларов – за год.

На Шри-Ланке не признают национальные документы, отвечающие стандартам Венской конвенции по дорожному движению. При этом можно управлять транспортом с международным водительским удостоверением. В России его легко получить на основании уже имеющихся прав при уплате пошлины.

В соцсетях туристы отметили, что иногда им отказывали в аренде авто с International Driving Permit и требовали местные права, тут же предлагая помощь в оформлении разрешения за 30–60 долларов. В другом случае прокатчик, заранее получив по имейлу сканы МВУ и российского водительского удостоверения, ответил, что этого комплекта достаточно для местной полиции.

В пабликах также поделились опытом: личный поход за временным документом в Motor Traffic Department и локализация российского удостоверения в Automobile Association of Ceylon стоили дешевле услуг посредников, но требовали поездки в Коломбо.

Ранее «ТурДом» писал, что с апреля туристическая виза на Шри-Ланку для россиян снова станет

платной. За электронное разрешение сбор составляет 50 долларов, а по прилете – на десятку дороже.