Власти Таиланда еще на год планируют продлить безвизовый режим для российских туристов

Согласно утвержденным правилам, туристы из России могут находиться на территории страны до 90 дней без необходимости получения визы.

Безвизовый режим для российских туристов в Таиланде, который заканчивается в конце следующего месяца, власти этой страны планируют продлить еще на один год.

О возможном продлении безвизовой программы для путешественников из России сообщают тайские СМИ. Решение по этому вопросу будет вынесено к маю 2024 г. Власти Таиланда рассчитывают на то, что расширение периода безвизового въезда вызовет наплыв отдыхающих из России, что благоприятно скажется на туристической индустрии страны.

Временный безвизовый режим для российских граждан действует с 1 ноября прошлого года. Согласно утвержденным правилам, они могут находиться на территории Таиланда до 90 дней без необходимости получения визы.

Некоторые туристы для продления своего пребывания в этой стране совершали короткие поездки в Камбоджу. Возвращаясь обратно, они получали новую въездную печать, которая дает право на дополнительные 30 дней пребывания в Таиланде.