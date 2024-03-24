Более трети полетов за границу россияне совершат в апреле

Сервис "Авиасейлс" провел исследование и выяснил, какие зарубежные направления пользуются популярностью у россиян в апреле. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе сервиса. Оказалось, что более трети всех полетов в апреле россияне совершат за границу.

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Самым популярным направлением стал Стамбул. Порядка 8% путешественников, которые выбрали заграничные каникулы в апреле, отправятся в этот турецкий город. Средний чек составляет 38 100 рублей туда-обратно, а продолжительность поездки — неделя.

Второе место по популярности заняли Ереван и Ташкент. На столицу Армении пришлось 7% от всех зарубежных бронирований авиабилетов. Туда-обратно перелет стоит в среднем 27 600 рублей, а средняя продолжительность отдыха — восемь дней. Столько же путешественников отправятся в Ташкент, куда перелет стоит в среднем 30 700 рублей туда-обратно. Россияне планируют поездку в столицу Узбекистана на девять дней.

Третье место разделили Анталья и Минск. Порядка 5% зарубежных бронирований пришлось на Анталью, где туристы планируют отпуск в среднем на 10 дней. Перелет туда-обратно в среднем стоит 39 600 рублей на одного пассажира. Еще столько же россиян отправятся в Минск, где проведут в среднем пять дней. Средний чек — 13 200 рублей туда-обратно.

Четвертое место — у Баку, Тбилиси и Дубая. В Баку отправятся 4% россиян, которые выбрали зарубежный отпуск в апреле. Билеты туда-обратно в среднем стоят 29 400 рублей, а отдыхать туристы планируют чуть больше недели. Столько же путешественников отправятся в Тбилиси и отдохнут там восемь дней. Средний чек бронирования составил 42 400 рублей туда-обратно. Таким же спросом пользуется и Дубай, куда туристы бронируют отдых на девять дней. Билеты туда-обратно в среднем стоят 53 900 рублей.

Пятое место — у Денпасара (Бали, Индонезия), куда доля бронирований авиабилетов на апрель составила 3%. На Бали россияне планируют самый продолжительный отдых — в среднем 16 дней, а стоимость перелета туда-обратно составляет в среднем 77 900 рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать авиабилеты бизнес-класса.