В первый рейс из Сочи в Турцию и Египет отправился круизный лайнер

В Сочи стартовал третий круизный сезон. В субботу 23 марта 11-палубный лайнер Astoria Grande отправился в первый рейс в Турцию и Египет. Посадка на судно длилась три часа - с 16.00 до 19.00, а уже буквально через два часа, после традиционного инструктажа пассажиров, вышло в открытое море, держа курс на Стамбул, где на два дня пришвартуется в порту Сарайбурну.

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- Анна из Сургута отправилась в круиз первый раз.

"Мы купили путевку с мужем и двумя детьми за 300 тысяч рублей, правда, бронировали заранее, - рассказывает она. - Приехали к началу захода и полчаса стояли в очереди на регистрацию рейса - настолько много желающих...

Наталья из Ханты-Мансийска была с дочерью в недельном круизе в августе, а сейчас едет с мужем.

"Мне очень понравился такой формат отдыха, раньше ездили только в речные круизы - отметила она. - Вкусная еда, насыщенная развлекательная программа, интересные экскурсии, и все на воде - полный релакс".

А вот пассажирка лайнера 83-летняя Антонина Михайловна из Санкт-Петербурга - путешественница со стажем.

"На этом лайнере мы с супругом последний раз ездили на Канарские острова".

Цены для морских путешественников, как говорят, по кошельку. Так, трехдневный круиз стоит от 50 тысяч рублей за каюту на двоих, недельный - от 215 тысяч, а двухнедельный - от 300. В отделе продаж действует динамическое ценообразование, суть которого проста - чем раньше, чем дешевле.

...При входе туристов встречает строгое предупреждение:

"Согласно установленным правилам на борт круизного судна запрещено проносить продукты питания, алкогольные напитки и электронагревательные приборы". По словам гендиректора морского торгового порта Юрия Владимирова, прошлый сезон закончился в конце января. Перевезена 31 тысяча пассажиров. "А самое главное - удалось сделать круизный сезон практически круглогодичным, то есть развенчать миф о том, что на Черном море короткий сезон".Кроме двухнедельных круизов, в сезоне заявлены путешествия в Турцию на неделю и мини-круизы

Чаще всего в круиз отправляются гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края старше 30 лет, зато весной и осенью - более солидного возраста, из-за более комфортной погоды, а летом предпочитают путешествовать по воде семьи с детьми. Прежде всего туристов привлекает уникальность круизного продукта - это единственный морской круиз с выходом из России за границу и отсутствие визовых и языковых барьеров.

Сам лайнер оснащен современными системами безопасности. Также на борту есть три ресторана, пять баров, концертный зал, бассейн, спортзал, спа-центр, салон красоты, казино и магазин беспошлинной торговли.

- Мы полностью готовы к круизам. Два месяца пробежали быстро, но мы успели соскучиться по работе. Сейчас поменялась часть экипажа, пришли новые люди. Это судно выдерживает любой шторм и развивает скорость до 44 километров в час", - уточнил капитан судна Юрий Мундин, добавив, что в круиз обязательно стоит взять дождевик и таблетки от укачивания, хотя драмина всегда есть на борту.

Впрочем, как и госпиталь с узи-аппаратом и отдельными палатами.

Кроме двухнедельных круизов, в сезоне заявлены путешествия в Турцию на неделю и мини-круизы.

"Они хороши тем, что это круизы выходного дня - с пятницы по понедельник. За это время можно посетить три турецких порта - Трабзон, Стамбул и Самсун. В этом сезоне, кстати, количество турецких портов увеличилось. Новинкой станет двухнедельный круиз по южному побережью Турции, где туристам будет доступен пляжный отдых в Бодруме, Мармарисе и Анталье.

По словам директора по круизным операциям Игоря Глухова, туристов ждет интересная экскурсионная программ.

Кстати

1 мая возобновится движение ретропоезда "Сочи" из Туапсе в Гагру. Туристический состав будет курсировать в Абхазию по 7 октября включительно.