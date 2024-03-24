Жители Китая отправляются в весенние путешествия по сельским районам

Для жителей Китая сезон весеннего цветения – отличный повод отправиться в путешествия по стране. Городской уезд Гэцзю провинции Юньнань славится своими грушевыми садами по всей Поднебесной. Цветущие деревья создают идеальный фон для красивых фото, за которыми сюда съезжаются туристы из разных регионов.

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Ли Чжона, туристка:

«Мы из провинции Гуандун. Сначала отправились в Куньмин, чтобы увидеть цветение сакуры, вчера посетили Лопин, чтобы полюбоваться цветами рапса. А сегодня мы здесь, посреди грушевых садов. Это зрелище по-настоящему захватывает дух! Мы не ожидали, что будет настолько красиво».

Чэнь Цзе, туристка:

«Мы приезжаем сюда каждый год. Обязательно надеваем традиционную одежду ханьфу, ведь это невероятно романтично – гулять по цветущим грушевым садам в исторических костюмах».

Чтобы привлечь больше туристов, местные власти в период цветения проводят множество тематических мероприятий. Концерты, выставки и марафоны дают гостям возможность не только наслаждаться пейзажами, но и погрузиться в атмосферу традиционной китайской культуры.