Туры в Турцию стали доступнее для россиян: цены упали на 20%

В преддверии летнего сезона 2024 года российские туристы столкнулись с приятным сюрпризом: стоимость пакетных туров в Турцию из России заметно снизилась. По информации, предоставленной генеральным директором туроператора Anex Эльдаром Мусаоглу, средние цены упали на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

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Снижение цен — результат взаимодействия факторов. Эльдар Мусаоглу объяснил такое заметное снижение стоимости отдыха целенаправленной ценовой политикой турецких отельеров, а также активным маркетингом в регионах России.

«Турецкий рынок очень важен для нас, и наша активность демонстрирует стремление укрепить связи с российскими туристами», — отметил гендиректор.

Расширение полетной программы. Важным аспектом стало и увеличение количества российских регионов, участвующих в полетной программе в Турцию. Если в 2023 году рейсы осуществлялись из 18 регионов, то в 2024 году их число возросло до 25. Это позволило увеличить количество рейсов как на средиземноморское, так и на эгейское побережье Турции, что, несомненно, повысило доступность отдыха для широкого круга россиян.

Повышенный интерес к летнему отдыху. Мусаоглу также поделился наблюдениями о том, что россияне стали активнее бронировать путевки в Турцию на лето, начиная уже с зимних месяцев. Этот тренд свидетельствует о возросшем интересе к отдыху в Турции среди россиян.

Параллельные тенденции в Египте. Не только Турция, но и Египет, традиционно популярное направление среди российских туристов, заявил о снижении стоимости отдыха. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, египетские отели зимой 2024 года также столкнулись с проблемой загрузки, что привело к снижению цен на 20 процентов за год.