Со 2 апреля авиакомпания IRAERO начнет выполнять новый рейс из Омска в Баку. Прямых перелетов по этому направлению не было 20 лет. Билеты уже продаются - по цене от 15,8 тыс. рублей в одну сторону.

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Турагентства начали предлагать и пакетные туры в столицу Азербайджана - они включают перелет, проживание, трансфер и медстраховку. По информации омского аэропорта, стоимость туров начинается от 48,7 тыс. рублей на человека. Впрочем, на сайтах турагентств настолько дешевых предложений мы не нашли.

Омским туристам предлагаются пакетные туры по цене от 63 тыс. на человека с завтраками. По такой цене можно получить отдых в четырехзвездочном отеле на внушительном расстоянии от береговой линии.

Варианты турос с отелями в 350 м от пляжа предлагаются по цене от 86,8 тыс. на человека.