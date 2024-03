Весеннее преображение и пасхальные каникулы в отеле The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

С 26 марта по 3 апреля курорт The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands приглашает гостей отметить католическую Пасху. В этом году главной темой праздников стало весенней обновление, поэтому особое внимание в программе уделили темам wellness и красоты, дополнив их творческими мастер-классами и традиционными пасхальными сладостями со всего мира.

© ritzcarlton.com

Главной звездой оздоровительной программы станет приглашенный эксперт по медитации из Нью-Йорка Кират Рандхава. Кират специализируется на терапевтических трансформационных методиках. В своем подходе она тонко сочетает различные виды медитации, дыхательные упражнения, психотерапию и поведенческую социологию, чтобы установить тесный контакт с пациентом и добиться максимального результата в короткие сроки. Одним из самых важных и полезных инструментов для современного человека она считает практику созерцания.

На мастер-классах Кират Рандхава щедро будет делиться с гостями практическими инструментами для улучшения качества жизни и общего оздоровления, включая такие полезные навыки, как формирование позитивного мышление, расширение энергетического потока, практику самоподкрепления и сохранение спокойствия в стрессовых ситуациях. Для наиболее глубокой проработки проблемных вопросов, каждый гость сможет забронировать индивидуальные сеансы.

Раскрыть творческий потенциал и создать уникальные подарки для родных и близких позволит насыщенное расписание творческих занятий для детей и взрослых. В пасхальные каникулы гостей научат создавать красивые браслеты из сетей-призраков, найденных в океане, – яркий пример экологичного апсайклинга, моделировать креативные головные уборы, предложат разрисовать на память о поездке стильную сумку-шопер и пасхальное яйцо, а также помогут написать первую картину, вдохновленную тропическим островом, и наконец-то обрести крылья на специальном воркшопе по созданию необычных аксессуаров для фотосессий.

Поклонникам активного отдыха тоже не придется скучать – в рамках специальной познавательно-развлекательной программы Ambassadors of the Environment, организованной в эксклюзивном партнерстве с экологической организацией Ocean Futures Society, возглавляемой знаменитым океанографом Жаном-Мишелем Кусто, гости могут принять участие в ночных снорклинг-экскурсия и пасхальном подводном сафари, где познакомятся с завораживающей красотой подводного мира Индийского океана, внести неоценимый вклад в сохранение местного кораллового рифа во время высадки кораллов, и испытать прилив адреналина на свидании с акулами. Беспокоиться не стоит, местные акулы – абсолютные вегетарианцы. Держать себя в форме помогут увлекательные тренировки по теннису от опытных инструкторов и занятия по воздушной гимнастике.

Пасха традиционно один из самых сладких праздников, поэтому особое внимание команда курорта The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands уделила гастрономическим активностям. Шеф-повара проведут для гостей мастер-классы по приготовлению популярного итальянского пасхального кекса Коломба, искусному декорированию морковного печенья и изготовлению настоящего ремесленного шоколада.

Гурманы по достоинству оценят дегустацию сакэ в формате chef’s table с изысканными закусками от поваров ресторана IWAU, познакомиться с традиционной местной кухней и ее главными хитами можно будет во время Мальдивской ночи, а поп-ап ресторана Arabesque в волшебном саду Mystique Garden и коктейль в ресторане Beach Shack, расположенном прямо на пляже, добавят отпуску островной романтики.

Кульминацией праздника станет торжественный пасхальный ужин 30 марта в ресторане La Locanda с насыщенной шоу-программой. Превратить Пасху в ожившую мечту сладкоежек, позволит шоколадный буфет на завтраке 31 марта. В меню – превосходные десерты и фирменные сладости от шеф-кондитеров отеля. Полученный заряд позитивных эмоций (и калорий) обязательно пригодится, ведь в этот день всех гостей курорта ждет захватывающая охота за яйцами, тщательно спрятанными по всему острову!

Об отеле The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

Первый отель легендарного гостиничного бренда на Мальдивах расположен в архипелаге Фари, в атолле Северный Мале. Дорога от международного аэропорта Мале занимает 45 минутах езды на скоростном катере или 10 минут полета на гидроплане. Вдохновленный мальдивским солнцем и лазурными водами Индийского океана, курорт был создан дизайнерским бюро Kerry Hill Architects. Он предлагает для размещения 100 вилл от одной до трех спален, включая знаменитые Ocean Villas. Белые песчаные пляжи, бирюзовые лагуны и коралловые рифы, изобилующие морскими обитателями, оставят незабываемое впечатление.

Легендарный сервис обеспечивают персональные батлеры Aris Meeha. К услугам гостей – великолепные рестораны под руководством шеф-повара Леонардо Валлса с широким выбором блюд международной и местной кухни. На курорте предлагаются всевозможные виды спорта, оздоровительные и образовательные программы, включая инициативы океанографа Жана-Мишеля Кусто в рамках проекта Ambassadors of the Environment и фирменный спа-центр The Ritz-Carlton Spa, первым в регионе заключивший партнерство с косметическим брендом Bamford. Кроме того, гости имеют доступ к живописной пристани Fari Marina – сердцу архипелага Фари, которая включает пляжный клуб, элитные бутики и первоклассные рестораны.

The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

North Male Atoll, Fari Islands, Male, Maldives, 20013 +960 400-0999 ritzcarlton.com