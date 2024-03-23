Туристы рассказали об усилении безопасности в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы после трагедии в «Крокус Сити Холле» были усилены меры безопасности. Туристы, улетавшие из столицы в субботу, поделились своими впечатлениями от работы аэровокзалов.

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Наиболее явным изменением для пассажиров стало появление на входах групп быстрого реагирования.

«Наряд с оружием стоит. На досмотре и контроле тишина полная, все с пониманием относятся к тщательным проверкам», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

В других аэропортах столицы также ситуация обычная, рабочая – на вылеты __ туристов дополнительные меры не влияют: «Во Внуково все совершенно спокойно, досмотр быстрый. Незачем сильно заранее приезжать».

«Мы утром в Домодедово быстро проскочили. Даже на “усиления” не успели внимания обратить».

В Шереметьево клиентов VIP-залов просят звонить перед прибытием из-за закрытия проезда транспорта по первой линии возле аэровокзала. Тех, кто вылетает из терминала С, обещают встретить на второй линии и проводить. В зал повышенной комфортности внутренних рейсов можно попасть, если проехать по шоссе до конца терминала В и свернуть направо.

Ранее TourDom.ru писал, что после трагедии в «Крокусе» авиакомпании разрешили туристам сдать билеты без удержаний сборов и штрафов.