Российскую туристку могут депортировать из Таиланда после нападения на беременную тайку

Российская туристка Алена Куприянова, задержанная за нападение на беременную хозяйку кафе на острове Панган, оказалась на скамье подсудимых. Об этом сообщает Bangkok Post.

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Согласно материалам следствия, несколько дней назад у россиянки и местной жительницы произошел конфликт. Девушка, которая находится на восьмом месяце беременности, попросила гостью снять обувь при входе в семейное кафе. Однако Алена негативно отнеслась к просьбе и после словесной перепалки ударила ногой тайку в пах.

На суде задержанная признала свою вину, а поступок объяснила проблемами со здоровьем. Якобы из-за них у туристки возникают перепады настроения. Однако судья к таким доводам остался равнодушен: назначил туристке 15 суток ареста и наложил символический штраф в размере 500 батов (1300 руб.).

Впрочем, на этом дело для Алены не заканчивается. Министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил, что иммиграционные власти теперь рассмотрят вопрос о депортации россиянки. Виза у нее действует до 25 мая, однако после отбытия срока заключения въездной документ Алены, скорее всего, аннулируют.

Чиновник также отметил, что полиция будет внимательнее следить за иностранцами в Таиланде. Число преступлений, совершаемых гражданами других стран, в последнее время заметно выросло. Впрочем Анутин Чарнвиракул пообещал, что не все нарушения правопорядка будут караться депортацией. Это, скорее, вынужденная и крайняя мера. Поэтому не стоит воспринимать такой подход как новую агрессивную политику против гостей.