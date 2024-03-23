Турагенты не готовы бронировать туры без предоплаты от туристов

В тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» активно обсуждают тему: как поступать турагентам, если турист не готов вносить предоплату за тур, пока не будет подтверждения гостиницы от туроператора.

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Поводом для дискуссии послужил недавний кейс – клиент, запросивший отдых в Таиланде на ближайшие даты, категорически отказался платить деньги до предоставления ему гарантии размещения в выбранной гостинице. Розничная компания не пошла на такие условия, в итоге турист забронировал себе отель самостоятельно.

Несмотря на риск потерять клиента, большинство розничных туркомпаний предпочитает придерживаться принципа, изложенного еще в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»: «Утром – деньги, вечером – стулья». И этому есть рациональное объяснение. Без предоплаты ничто не дисциплинирует туриста, он в любой момент может отказаться от уже совершенного бронирования. Причины бывают разными – нашел более выгодный вариант, изменились обстоятельства, наконец – просто передумал. А турагенту придется оплачивать туроператору фактически понесенные расходы (ФПР), причем чем меньше времени до даты вылета на отдых, тем она выше. Зачастую – 100% стоимости тура. Желающих брать на себя такие риски немного.

Некоторые туркомпании готовы идти на уступки, но только постоянным клиентам, с которыми сложилось давнее сотрудничество и наработано взаимное доверие. Также участники обсуждения пишут, что иногда соглашаются бронировать без предоплаты гостиницы России и Абхазии – встречаются мягкие условия аннуляции, без штрафов в течение суток.

Что касается Таиланда, то мы уже не раз писали о сложностях с подтверждением отелей, особенно на апрель, когда в королевстве празднуется тайский Новый год. Обычно мероприятия по случаю Сонгкрана длятся всего 3 дня, но в этом году их решено проводить 3 первые недели апреля. Ожидается большой наплыв туристов из Китая, под которых отельеры выделяют расширенные квоты.

В сети турагентств «А-Клуб» рассказали порталу TourDom.ru, что по заездам на ближайшие даты конца марта почти не сталкивались с неподтверждением гостиниц на Пхукете и в Паттайе. Однако от других туркомпаний есть тревожные сигналы и на этот период: «Порой ответа от отелей приходится ждать по 3 дня», «Популярный у наших соотечественников Ambassador City Hotel целую неделю не подтверждал номера, пришлось выбирать другую гостиницу».