Живущий в Китае блогер опроверг популярный стереотип о стране

Живущий в Китае блогер из Донецка Александр Зубарев опроверг популярный стереотип о том, что социальный рейтинг оказывает серьезное влияние на жизнь в этой азиатской стране. На эту тему он высказался в подкасте блогера Эльдара Джарахова, видео вышло на YouTube.

Зубарев подтвердил, что социальный рейтинг действительно существует в Китае. По его словам, рейтинг повышается, когда человек делает нечто полезное и правильное: например, вовремя оплачивает коммунальные услуги или паркуется в надлежащем месте. Баллы в рейтинге дают человеку некоторые преимущества, например, скидки в интернет-магазинах, пояснил он.

«Но если у тебя мало баллов, люди не кидают в тебя копьями и не кричат: "Изгой!" Всем *** [все равно]», — заявил блогер.

Он заверил, что человек с низким или нулевым социальным рейтингом в Китае сможет получить услугу в банке или медицинскую помощь так же, как и гражданин с высоким рейтингом.

Ранее Зубарев раскрыл свой заработок. Он заявил, что блогерство приносит ему в месяц около 30 тысяч долларов.

Зубарев — хореограф и танцор из Донецка. Он прославился своими юмористическими роликами о Китае в TikTok. В соцсети на него подписано около восьми миллионов пользователей.