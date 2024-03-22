Пенсионеры отправились в круиз в честь годовщины свадьбы и назвали его адским

Супруги-пенсионеры отправились в круиз в честь 47-й годовщины свадьбы и назвали его адским из-за отравления. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что 71-летний Рой Лансели и его 69-летняя жена Кристина из Ливерпуля заболели спустя два дня после начала круиза. Они жаловались на сильную диарею и тошноту. Врач на судне прописал им лекарства, в том числе противорвотные. Однако пара провела в каюте шесть дней, не насладившись путешествием.

Теперь супруги намерены подать в суд на компанию Ambassador Travel, организовавшую круиз.

Ранее жительница Огайо (США) продала дом, чтобы отправиться в трехлетний кругосветный круиз, который отменился, и осталась без жилья. Поездка должна была начаться 1 ноября в Стамбуле, но за несколько недель до старта представители компании сообщили клиентам, что они еще не купили корабль, и перенесли дату.