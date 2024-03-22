Пользователей соцсетей взволновала история туристки, засудившей работодателя

Почти 500 комментариев, а это рекорд месяца, оставили подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» к новости о том, как многодетная мать из Свердловской области отсудила у работодателя 150 тыс. руб. за отказ перенести сроки отпуска ради ее желания отдохнуть с детьми в Египте.

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Тема настолько взволновала подписчиков, что разгорелась настоящая дискуссия. Один из читателей рассказал, что новость даже обсуждали на работе во время планерки с начальством.

Многие посчитали, что факт, когда у женщины много детей, достоин уважения. Но это не повод сообщать руководству о своем желании перенести отпуск после того, как турпакет уже куплен.

Напомним, что история эта произошла в городе Березовском Свердловской области. Там суд вынес вердикт по иску многодетной матери Любови, которая трудится в одном из спортивно-оздоровительных комплексов. Женщина загодя разделила и согласовала с руководством полагающийся отпуск на три части, но неожиданно решила отдохнуть с детишками в Египте.

Любовь приобрела тур и только после этого поставила в известность своего шефа, попросив изменить даты отпуска. Начальство сделать это отказалось. Женщина была вынуждена сдвинуть поездку к теплому морю на другой срок, но цена на турпакет была уже дороже. В итоге многодетная мама подала иск в суд на работодателя за понесенный моральный и материальный ущерб, а служители Фемиды встали на ее сторону.

Прочитав эту историю в телеграм-канале «Крыша ТурДома», подписчики принялись живо обсуждать ее. Мнения, естественно, разделились.

«Судья встал на сторону истца и отметил, что по трудовому законодательству многодетные работники имеют право взять отпуск в любое удобное для себя время. Изменить можно даже согласованный с начальством график», – уверен Дмитрий.

Его поддержало еще несколько комментаторов, отметивших, что всегда должен быть человеческий подход с учетом ситуации, в которой может оказаться человек, работающий у тебя. А здесь речь идет о многодетной матери.

«У меня работает многодетная мать, и я обязана знать, что у нее могут заболеть дети, она может поменять отпуск, она сама может заболеть. И если я к этому не готова настолько, что работать некому, я не на своем месте», – поставила под сомнение руководящие качества начальника одна из комментаторов.

Однако многие читатели встали на сторону руководства сотрудницы, несмотря на то что она воспитывает нескольких детей.

«Одна мадам решила себе отдых продлить, а остальные, видимо, не люди, чтобы работать за нее. Разумеется, начальство отказало – график согласован, в результате пришлось бы менять все из-за одной хитросделанной», – высказала свое мнение Марина.

Многие подписчики напоминают, что в каждой нормальной компании есть заранее согласованные графики отпусков и если коллектив небольшой, то руководство не может в один момент взять и отпустить отдыхать сразу нескольких, особенно если их некем заменить.