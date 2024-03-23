Марокко становится популярнее у российских туристов

Однако существуют некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Несмотря на то, что запрос не является широко распространенным, количество проданных путевок постепенно растет, в особенности в фирмах Anex, PAC Group, «Интурист» и Space Travel. К примеру, компании FUN&SUN и «Русский Экспресс» зарегистрировали значительный рост спроса в сравнении с предыдущим годом, но стоит заметить, что объем продаж по-прежнему остается сравнительно невысоким.

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По данным сервиса онлайн бронирования «Онлайн Экспресс», с начала текущего года число забронированных туров в Марокко превысило половину общего показателя за прошлый год, об этом сообщает АТОР на своем сайте «Русский Экспресс».

По утверждению Space Travel, Марокко представляет туристам высококачественный продукт, но при этом довольно дорогой. Одно из его преимуществ - отсутствие необходимости в получении визы для россиян и присутствие увлекательной экскурсионной программы. Пик сезона для экскурсионных поездок в стране приходится на весенний и осенний периоды. Туристы посещают города, такие как Марракеш, Рабат, Фес и знаменитый «синий город».

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