Россия начнет конкурировать с Турцией в плане туризма

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что с точки зрения соотношения цены и качества пляжного отдыха Турция остается лидером среди стран. Так как там более длительная продолжительность высокого сезона, выгодная стоимость чартерной авиаперевозки, льготные условия налогообложения и инвестирования в сфере туризма и гостеприимства, а также емкость качественного номерного фонда. Однако, по его словам, у России тоже есть преимущества: она лидирует в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха, сообщает Общественная Служба Новостей.

Провести майские праздники в Турции можно дешевле, чем в арендованном коттедже в Подмосковье. Так, цены за недельную аренду дома в Московской области могут превышать 200 тысяч рублей, а семидневный тур на двоих в Турцию обойдется примерно в 75 тысяч рублей.

Шпилько пояснил, что благодаря льготному налогооблажению в турецкой туристической сфере капитальные вложения в нее достаточно быстро окупаются, что делает рынок туризма весьма привлекательным для инвесторов.

Несмотря на это, он подчеркнул, что в Краснодарском крае ежегодно отдыхает в разы больше россиян, чем в Турции. Поэтому сфера туризма в РФ активно развивается.

Эксперт указал, что на данный момент в России идет работа по улучшению инвестиционного климата: временно отменили НДС для гостиниц и туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Также необходимо развивать all-inclusive, а у нас уже сейчас есть качественные гостиничные комплексы.