В КНДР примут российских туристов на майские праздники и в День солнца

Весенние групповые туры в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) из Приморья состоятся во время весенних праздников - в День Солнца, государственный праздник в честь дня рождения Ким Ир Сена, который в КНДР имеет титул "Солнце нации", а также на майские торжества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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"Новые туристические поездки из Приморья в Корейскую Народно-Демократическую Республику готовятся прямо сейчас. <...> Туры запланированы на 15 - 19 апреля, 29 апреля - 3 мая, 6 - 10 мая. Программа поездок обещает быть очень разнообразной. К примеру, 15 апреля путешественники из России смогут побывать на праздновании Дня солнца, а группа с заездом 29 апреля увидит майские торжества в столице КНДР", - говорится в сообщении.

Это обсуждалось в ходе рабочего визита делегации Приморья под руководством главы региона Олега Кожемяко, которая посещала Пхеньян 18 - 22 марта. Перспективы гуманитарных обменов между территориями обсуждались на встрече с премьер-министром КНДР Ким Док Хуном.

"Приморье становится таким туристическим хабом, куда могут приезжать представители со всех регионов России и через Владивосток направляться уже в КНДР, где представлены прекрасные возможности для зимних видов отдыха, горнолыжного спорта, есть пляжи. Сейчас проговорили, что нужно организовать и детские туры в оздоровительные лагеря. Мы готовы и у себя принять ребят из КНДР. Вопросы гуманитарного сотрудничества, туризма - во всем этом мы видим большие перспективы, мы вывели это на постоянный, стабильный уровень", - цитируют Кожемяко в пресс-службе.

Руководитель регионального агентства международного сотрудничества Алексей Старичков отметил, что возможность посетить КНДР есть только у граждан, которые войдут в состав туристических групп из Приморья. 200 человек, которые уже посетили КНДР в составе туров этого года, по его словам, остались довольны.

В Пхеньяне глава региона побывал также в православном храме Святой Живоначальной Троицы, в дар которому он передал икону "Воскресение Христово".