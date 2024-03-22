Из Минеральных Вод запустят прямые рейсы в Астану

Российская авиакомпания Red Wings в апреле начнет выполнять прямые рейсы из ставропольского города Минеральные Воды в столицу Казахстана Астану. Перелеты будут осуществляться раз в неделю, по пятницам.

«Российская авиакомпания Red Wings расширяет международную сеть пассажирских авиаперевозок новым маршрутом Минеральные воды — Астана (Казахстан). <> Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых перелетов по этому маршруту. Расстояние между городами составляет 2241 км. Пассажирам приходилось проводить в пути от 8,5 часов до полутора суток», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы будут осуществляться на самолетах SuperJet-100. Время в пути составит 3 часа 50 минут.