Из Минеральных Вод запустят прямые рейсы в Астану
Российская авиакомпания Red Wings в апреле начнет выполнять прямые рейсы из ставропольского города Минеральные Воды в столицу Казахстана Астану. Перелеты будут осуществляться раз в неделю, по пятницам.
«Российская авиакомпания Red Wings расширяет международную сеть пассажирских авиаперевозок новым маршрутом Минеральные воды — Астана (Казахстан). <> Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых перелетов по этому маршруту. Расстояние между городами составляет 2241 км. Пассажирам приходилось проводить в пути от 8,5 часов до полутора суток», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейсы будут осуществляться на самолетах SuperJet-100. Время в пути составит 3 часа 50 минут.
«Первый беспосадочный рейс WZ-4301 в Астану отправится в пятницу, 19 апреля, в 07:20. Возвратный рейс WZ-4302 в Минводы состоится в этот же день в 13:50 по местному времени. Продажа билетов уже открыта», — отметили в пресс-службе.