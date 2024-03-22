На Бали уплату туристического налога будут проверять патрули с собаками

На Бали уплату туристического налога проверят патрули с собаками
На Бали столкнулись с тем, что иностранцы не спешат платить введенный с 14 февраля местный туристический налог. По подсчетам, этого не сделали около 60% прибывших на остров гостей. Как сообщило сегодня издание The Bali Sun, специально созданному подразделению полиции поручили выявлять тех, кто проигнорировал нововведение.
Новый сбор распространяется на всех туристов независимо от возраста, прибывающих на Бали из-за границы или другой части страны. Но оказалось, что регион не имеет возможности проконтролировать у них наличие ваучера об оплате. В аэропорту иммиграционную службу Индонезии интересует только наличие визы. Нет соответствующей проверки и для внутренних авиарейсов, и в морских портах.
Власти острова предполагали, что сознательные иностранцы заранее через приложение для смартфона или веб-сайт LoveBali будут вносить в региональную казну сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (около 900 руб.). Для тех, кто не успел этого сделать, в международном терминале установили стойку. Но этот расчет не сработал.
Судя по откликам в соцсетях, среди российских туристов нашлись те, кто просто не знал о новшестве. В паблике отметили, что лишь заплатили на границе 500 тыс. рупий (2,9 тыс. руб.) за месячную визу. В другом чате заметили, что не смогли этого сделать онлайн и по прилете из-за отсутствия зарубежной банковской карты – наличные в аэропорту не принимали.
Напомнить гостям о региональном сборе поручили туристической полиции: с 26 марта она начнет проверять наличие соответствующих ваучеров с QR-кодом. Рейды планируют проводить в наиболее популярных у туристов местах. Для налаживания контактов с гостями острова в состав спецгрупп включили «дружелюбных» собак балийской породы кинтамани.
Кстати, пока ничего не известно о том, что может предпринять патруль при отсутствии такого документа на руках. И будет ли применяться какое-то наказание для тех, кто откажется или не сможет заплатить.
Ранее «ТурДом» писал, что в аэропорту Бали автоматизировали паспортный контроль: в частности, российские туристы с 10-летними паспортами и электронной визой проходят границу без участия офицера погранслужбы.