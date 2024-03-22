На Бали уплату туристического налога будут проверять патрули с собаками

На Бали столкнулись с тем, что иностранцы не спешат платить введенный с 14 февраля местный туристический налог. По подсчетам, этого не сделали около 60% прибывших на остров гостей. Как сообщило сегодня издание The Bali Sun, специально созданному подразделению полиции поручили выявлять тех, кто проигнорировал нововведение.

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Новый сбор распространяется на всех туристов независимо от возраста, прибывающих на Бали из-за границы или другой части страны. Но оказалось, что регион не имеет возможности проконтролировать у них наличие ваучера об оплате. В аэропорту иммиграционную службу Индонезии интересует только наличие визы. Нет соответствующей проверки и для внутренних авиарейсов, и в морских портах.

Власти острова предполагали, что сознательные иностранцы заранее через приложение для смартфона или веб-сайт LoveBali будут вносить в региональную казну сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (около 900 руб.). Для тех, кто не успел этого сделать, в международном терминале установили стойку. Но этот расчет не сработал.

Судя по откликам в соцсетях, среди российских туристов нашлись те, кто просто не знал о новшестве. В паблике отметили, что лишь заплатили на границе 500 тыс. рупий (2,9 тыс. руб.) за месячную визу. В другом чате заметили, что не смогли этого сделать онлайн и по прилете из-за отсутствия зарубежной банковской карты – наличные в аэропорту не принимали.

Напомнить гостям о региональном сборе поручили туристической полиции: с 26 марта она начнет проверять наличие соответствующих ваучеров с QR-кодом. Рейды планируют проводить в наиболее популярных у туристов местах. Для налаживания контактов с гостями острова в состав спецгрупп включили «дружелюбных» собак балийской породы кинтамани.

Кстати, пока ничего не известно о том, что может предпринять патруль при отсутствии такого документа на руках. И будет ли применяться какое-то наказание для тех, кто откажется или не сможет заплатить.

Ранее «ТурДом» писал, что в аэропорту Бали автоматизировали паспортный контроль: в частности, российские туристы с 10-летними паспортами и электронной визой проходят границу без участия офицера погранслужбы.