Россияне стали чаще летать бизнес-классом — доля бронирований этой весной выросла на 50%. Чаще всего путешественники выбирают повышенный класс для поездок за границу. Об этом «Газете.Ru» говорится в исследовании сервиса для покупки авиабилетов Авиасейлс.

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Доля авиабилетов бизнес-класса на международных направлениях составляет 0,64%, а на внутренних — только 0,15%.

Чаще всего россияне летают бизнес-классом в ОАЭ, доля этого направления занимает 15% от всех зарубежных бронирований билетов этой категории. Полететь из Москвы в Дубай с повышенным комфортом весной 2024 года стоит от 63 700 руб. в одну сторону.

На втором месте по популярности — Китай, 14% от всех бронирований авиабилетов бизнес-класса. Перелет Москва — Пекин обойдется порядка 58 300 руб. в одну сторону.

На третьем месте — Турция, 7% от всех купленных билетов категории бизнес. Путешествие из Москвы в Стамбул стоит от 40 800 руб. за билет в одну сторону.

Предпочтения россиян в выборе направлений для путешествий бизнес-классом внутри страны совпадают с выбором пассажиров эконом-класса. Традиционно это Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Сервис провел исследование в марте 2024 года.