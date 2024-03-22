Приморье и Вьетнам будут работать над возобновлением авиасообщения

Заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен договорились работать над скорейшим возобновлением прямого авиасообщения между Приморьем и Вьетнамом для развития сотрудничества в сферах туризма и торговли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

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"Ведомства двух стран готовы решать этот вопрос совместными усилиями. <...> Также зампред регионального правительства предложил вьетнамским предпринимателям, которые занимаются торговлей, провести презентацию морской линии между Владивостоком и Хайфоном, чтобы еще раз обозначить возможности и перспективы прямого сотрудничества. В 2024 году правительство Приморья планирует две бизнес-миссии во Вьетнам: в Хошимин и Ханой", - рассказали в пресс-службе.

Стецко подчеркнул, что торгово-экономические связи между Приморьем и Вьетнамом крепнут - по итогам 2023 года товарооборот между территориями составил почти $300 млн, действует прямое морское сообщение с портами Владивостока и Находки.

"Мы будем рады участию вьетнамских предпринимателей в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и других бизнес-мероприятиях, которые регулярно проводятся на территории Приморского края", - процитировала пресс-служба слова Стецко.

Генконсул отметил, что возобновление прямого авиасообщения очень важно для развития туристических и торговых связей, предложил объединить усилия. Говоря о развитии связей в сфере сельского хозяйства, он сказал, что для Вьетнама это одна из главных отраслей, власти готовы оказывать поддержку для достижения лучших результатов. Генеральный консул поддержал практику обмена делегациями и предложил сторонам в перспективе подписать несколько соглашений о сотрудничестве. Кроме этого, он от лица властей Хайфона пригласил приморскую делегацию посетить город с рабочим визитом.

Он поддержал предложение о принятии участия в ВЭФ и открытии представительства правительства Приморского края во Вьетнаме.

Генеральное консульство Вьетнама работает во Владивостоке почти 28 лет - с декабря 1996 года. В мае 2009 года между Владивостоком и Хошимином был заключен договор о дружбе и сотрудничестве.