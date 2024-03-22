Самые популярные направления поездок на весенние каникулы

Российские школьники на весенние каникулы поедут в Москву, Сочи и Египет. Участники рынка назвали самые популярные направления поездок семей с детьми на грядущих каникулах с 25 по 31 марта.

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Лидером среди российских городов стала Москва, выяснили сервисы МТС Travel и Bronevik.com. На нее приходится 22% всех бронирований.

При этом популярность столичных отелей у путешественников с детьми за выросла на 70% год к году, в то время как в целом по стране этот показатель увеличился на 27%. В тройку лидеров по количеству бронирований, помимо Москвы, вошли Казань и Санкт-Петербург. Суммарно на эти три города приходится более трети от всех бронирований на весенние каникулы.

Москвичи при этом не собираются проводить каникулы в городе, у них самым популярным семейным направлением на весенние каникулы стал Сочи. Порядка 14% бронирований в период каникул приходится на пассажиров с детьми, отметили в Авиасейлс. В Махачкалу куплены порядка 13% таких билетов. Другим популярным направлением стал Калининград, куда 10% бронирований приходится на семейных туристов. Почти столько же пришлось на Минеральные Воды. Доля детских бронирований на рейсы в Санкт-Петербург составляет 7%.

Из зарубежных стран в период каникул лидирует Египет. На него приходится 24% всех продаж. Также большое количество семей с детьми собирается отдохнуть в Таиланде (18%), ОАЭ (14%) и Турции (5%), свидетельствуют данные "Слетать.ру". За год туристы сократили срок отдыха на один день: с 8 до 7 дней и стали, покупать путевки раньше. Глубина продаж увеличилась практически до месяца.