Туроператоры предложат больше туров в Турцию с перелетом бизнес-классом

По предварительным результатам ранних бронирований отдыха в Турции на предстоящий летний сезон туроператоры замечают тенденцию: туристы стали чаще выбирать туры с перелетом бизнес-классом.

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Поездки за границу за последние годы заметно подорожали, самое популярное летнее туристическое направление – не исключение. Турецкие курорты все чаще выбирает обеспеченная путешествующая публика. Люди, отправляющиеся в дорогие люксовые отели, предпочитают комфортный перелет и готовы за него платить. Этот тренд учитывают и туроператоры.

Предложение мест бизнес-класса на рейсах в Турцию ограниченно. На перелетах из Москвы они есть на лайнерах «Аэрофлота», Turkish Airlines, также на некоторых самолетах S7 Airlines и «Уральских авиалиний». Как стало известно порталу TourDom.ru, «Аэрофлот» предоставил на летний сезон – 2024 блоки мест бизнес-класса на рейсах в Турцию своему стратегическому партнеру – Библио-Глобусу, компания может включать их в состав турпакетов. Несколько крупных туроператоров имеют доступ к бизнес-классу Turkish Airlines. На лето-2024 блок мест бизнеса у этой авиакомпании законтрактован и у LOTI – в Анталью из Москвы и Санкт-Петербурга, кроме того, из российской столицы туристов повезут в Бодрум лайнером BlackJet, на котором все 72 кресла бизнес-класса, рассказали в компании.

Как поясняют специалисты, у туроператоров, не имеющих квот мест бизнеса в Турцию, будет возможность выкупать их под запрос в глобальных системах дистрибуции и формировать на них туры. Хватит ли доступных в свободной продаже предложений от авиакомпаний, чтобы удовлетворить весь спрос на комфортную перевозку, – вопрос пока открытый. По предварительным данным, рейсов на турецкое направление заявлено больше, чем прошлым летом, в том числе «Аэрофлотом» и Turkish Airlines – основными «поставщиками» бизнес-класса на рынок. Кроме того, проблема дефицита бизнеса отчасти решается за счет того, что туристы порой сами покупают подходящие им авиабилеты, а у туроператоров бронируют только размещение в отелях.

Ранее мы писали, что российские авиаперевозчики предложили туроператорам блоки мест в ОАЭ на 35–40% дешевле, чем их иностранные конкуренты. На рынке не исключают, что это приведет к снижению цен туров в Эмираты предстоящим летом.