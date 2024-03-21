Туристка пытается получить компенсацию за потерянный багаж с ценными вещами

Получить компенсацию за потерянный багаж с дорогостоящими жизненно важными медицинскими препаратами и ценными вещами уже несколько месяцев пытается туристка, чьи чемоданы пропали во время перелета из Тель-Авива в Москву рейсом Red Wings. Прибыв в аэропорт Жуковский, она обнаружила, что ее сумок не оказалось на ленте. В аэропорту удалось найти лишь переноску с собакой.

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Заявление о потере багажа было подано, начались поиски. Но они ни к чему не привели. В Бен-Гурионе потерю тоже не обнаружили. Более того, система, со слов туристки, показала, что оба ее чемодана улетели из Израиля.

Женщина отправила досудебную претензию в авиакомпанию, приложив в качестве подтверждения содержимого чемоданов чеки на товары, купленные во время поездки. На один из них у пассажирки также была таможенная декларация. Общую стоимость потерянного багажа туристка оценила в 2,8 млн руб. Увы, ответ авиакомпании ее разочаровал: «Предоставленные вами чеки нечитаемы. Их невозможно идентифицировать и сопоставить с заявляемыми вами обстоятельствами. Часть из них не переведены на русский язык. Принято решение выплатить компенсацию из расчета в размере 600 руб. за кг утраченного багажа». В учет взяли только один чемодан, второй, к удивлению туристки, по документам числится найденным. Так указано в акте. Как уверяет женщина, она подписывала документ пустым. Сотрудники аэропорта обещали все заполнить собственноручно. После пережитого стресса пассажирка с ограниченными физическими возможностями согласилась на такой вариант.

По мнению туристки, все предоставленные ею подтверждающие документы являются читаемыми. А факты неполучения багажа, как и его прилета в пункт назначения, можно подтвердить записями с камер. Она подала претензии в Росавиацию, Роспотребнадзор, Транспортную прокуратуру и сейчас готовится отстаивать свои интересы в суде.

Отдельным пунктом стоят медицинские препараты, которые были в багаже. Туристка брала с собой жизненно важные лекарства, которые получала по льготе. Потеряв их, она была вынуждена приобретать недостающее количество за свой счет. Это обошлось еще в 350 тыс. руб.

Редакция TourDom.ru обратилась за комментарием в авиакомпанию Red Wings. Там заверили, что приняли все возможные меры по розыску багажа пассажира: «На основании полученных документов авиакомпания приняла положительное решение об удовлетворении требований пассажира в соответствии с нормами Воздушного кодекса. Это было сделано в связи с тем, что пассажир при регистрации на рейс не воспользовался правом объявить ценность багажа, а представленные чеки не идентифицируются с утраченным багажом. Авиакомпания не исключает возможность изменения размера компенсации в случае поступления дополнительной достоверной информации по заявленному пассажиром ущербу».

Как поясняет юрист Игорь Косицын, для подтверждения содержимого утерянного багажа турист вправе использовать чеки на приобретенные товары: «В данном случае можно ссылаться на чеки, которые по датам и месту совершения покупок совпадают с маршрутом поездки. Также турист может опираться на свидетельские показания. Например, того человека, который был вместе в поездке или просто видел, как турист складывал чемодан».

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