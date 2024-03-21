Когда лучше лететь на отдых в Таиланд

В Таиланде исторически сложилось три туристических сезона. При этом температура воздуха в течение всего года примерно одинаковая — сезоны различаются уровнем влажности. Об этом рассказал представитель Туристического управления страны Константин Кинель.

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— С ноября по март длится так называемый сухой сезон. Соответственно, с апреля по июнь — жаркий, а с июня по сентябрь — влажный, или, как его называют в Таиланде, — «зеленый сезон». Это время, когда в некоторых регионах страны проходят дожди, — объяснил он в комментарии aif.ru.

Ценителям архитектуры эксперт посоветовал посетить центральную часть Таиланда, где располагаются исторические города — бывшие столицы страны, памятники культуры и архитектуры. Кинель отметил, что путевки стоит покупать заранее. Это дает возможность сэкономить, а также выбрать подходящий отель.

Недельный отпуск в Таиланде на двоих обойдется примерно в 260 тысяч рублей. В эту сумму входит проживание в одном номере, перелет, трансфер и завтраки.

Как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, летняя поездка в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) и на Шри-Ланку подешевеет на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Расценки на отдых в Турции и Таиланде останутся на прежнем уровне, передает Царьград.

В Таиланде предупредили иностранных туристов об угрозе вспышки сибирской язвы в королевстве.