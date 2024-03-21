В АТОР сообщили о росте спроса на поездки в страны Евросоюза на майские праздники

Количество бронирований в страны Евросоюза на майские праздники увеличилось на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператов России (АТОР).

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«Несмотря на отсутствие прямых рейсов в страны Евросоюза, туроператоры отмечают рост спроса на поездки в Европу. В зависимости от направления, количество бронирований увеличилось от 10 до 30% в сравнении с прошлым годом. Факторами восстановления спроса на путешествия в страны ЕС является отложенный спрос, принятие туристами «новой реальности» и необходимости лететь в Европу с пересадками, а также появление новых стыковочных маршрутов через Ереван, Баку и Тбилиси», – говорится в сообщении.

По информации визовых специалистов туроператорских компаний, в Москве срок получения шенгенской визы в среднем составляет три-четыре недели. С приближением высокого туристического сезона на оформление визы может потребоваться не менее месяца, предупредили в компании «Интурист».

«В тройку самых востребованных стран по количеству обращений за шенгеном входят Франция, Италия и Испания. Во-первых, поездки туда традиционно популярны, во-вторых, они по-прежнему выдают визы для многократного въезда. По наблюдениям туроператоров, чаще всего мультивизы имеют срок действия от трех до 12 месяцев. Такие страны как Греция, Венгрия, Португалия, Австрия, Швейцария, Словения в 80–90% случаев оформляют россиянам однократные визы под сроки поездки», – добавили в АТОР.

В 2024 году на майские праздники выходными будут два периода по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.