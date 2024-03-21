С 28 мая Red Wings начнет выполнять рейс из Саранска в Анталью

Авиакомпания Red Wings начнет выполнять первый международный рейс из Саранска в Анталью с 28 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

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"Первый международный! В саранском аэропорту сформировано расписание полетов на рейсы по маршруту "Анталья-Саранск-Анталья". Перевозки будут осуществляться авиакомпанией "Red Wings" на современном Суперджете-100, вместимость - до 100 пассажиров. Полеты запланированы с 28 мая по 23 октября", - написал Здунов.

Он отметил, что зарубежные вылеты стали возможны благодаря открытию международного терминала.

Временный пункт пропуска в аэропорту Саранска открыли к чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако позже его невозможно было использовать по технологическим причинам, международные рейсы не выполнялись. В 2019 году правительство России распорядилось установить в аэропорту Саранска воздушный пункт пропуска через государственную границу.

Реконструкция временного пассажирского терминала для открытия международного авиасообщения началась в аэропорту Саранска в 2022 году, в декабре 2023 года специалисты завершили работы по техническому оснащению пункта. 14 марта 2024 года вышел приказ Министерства транспорта России об открытии пункта пропуска.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. Из Саранска выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Казань.