Чем удивляет Форт-Шевченко на западе Казахстана

Форт-Шевченко – первый город на западе Казахстана, расположенный на полуострове Мангышлак. С самого его образования этот населенный пункт был стратегически важным для всей страны.

© Mir24.TV

А образовался Форт-Шевченко в VIII веке. Тогда на месте современного города стояло небольшое поселение огузов. И называлось оно Кетік қала. Этот город был портовым и стоял на Великом шелковом пути, по маршруту через Каспий.

Уже в XVIII веке здесь была основана «тук-караганская» крепость Святого Петра. Позже сюда перенесли укрепление Российской империи под названием Ново-Петровское.

Форт несколько раз менял название в периоды исторических преобразований. Так, например, в 1857 году город переименовали в Форт-Александровский, в 1924 году – в Форт-Урицкий, а в 1939 году – уже в Форт-Шевченко.

Форт-Шевченко всегда был промышленным центром – местом рыбного промысла на Каспии. А уже в современном Казахстане он стал нефтяным городом, где экономические и социальные перспективы связаны с работой на нефтегазовые компании.

На холме в городе можно увидеть обломки былой крепости Российской империи. Сейчас на ее месте возведены памятники лидерам адайского восстания 1870 года – Исе Тленбайулы и Досану Тажиулы.

Город небольшой, и в основном его жизнь связана с портом Баутино. Здесь принимаются и отправляются разные товары – от строительных товаров, оборудования до продуктов питания. Всего в этом порту могут обрабатывать до 200 тысяч тонн груза.

В городе много достопримечательностей, связанных с именем украинского поэта и художника Тараса Шевченко, в честь которого и назван город. Главная достопримечательность – это мемориальный музей жизни и творчества Шевченко. Здесь представлены предметы обихода писателя. Тарас Шевченко много писал о Мангышлакском полуострове, рассказывая о нем всему миру.

В Форт-Шевченко построена единственная в Казахстане армянская часовня. Ее возвели купцы в 1880-х годах. Известно, что часовню возвели в память о том, что неподалеку от Новопетровского укрепления находилась армянская слобода, в которой армяне вели активную торговую деятельность. Она считается исторической реликвией города.

В целом, в городе почти нет многоэтажек, в основном здесь частные дома. И несмотря на его богатую историю, ярких следов современности в нем нет. Однако это, пожалуй, и является его «изюминкой». Приезжая сюда, можно окунуться в атмосферу портового города и уединиться со своими мыслями за рыбацким ремеслом.