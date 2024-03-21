Бюджетные направления для отдыха в апреле

В апреле 2024 года самым бюджетным направлением для отдыха в России станет Псков. Такие данные раскрывает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Перелет в Псков в одну сторону обойдется в 4,5 тысячи рублей, а жилье в этом городе стоит 2,5 тысячи рублей в сутки. Относительно низкие цены будут и в Тамбове: 4,7 тысячи рублей за авиабилет и 2,7 тысячи рублей за номер в гостинице. На третьем месте по дешевизне оказался Архангельск, куда можно добраться за 6,6 тысячи рублей. Бронь жилья там обойдется в 1,8 тысячи рублей.

Из зарубежных направлений самыми недорогими стали Белоруссия, Армения и Узбекистан. Цены билетов в эти страны из России варьируются от 5 тысяч до 13 тысяч рублей, а на гостиницы — от 2,5 тысячи до 6 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что больше всего россиян поедет отдыхать на майские праздники в Санкт-Петербург. Уточнялось, что средняя стоимость ночи в отелях Северной столицы составляет 6,7 тысячи рублей.