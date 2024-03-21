Из Благовещенска на Пхукет после долгого перерыва отправится прямой чартерный рейс
Турфирмы Благовещенска предлагают амурчанам купить путёвки на Пхукет. Прямой чартерный рейс из амурской столицы до тайского острова должен отправиться 23 апреля.
К слову, заграничный отдых обойдётся благовещенцам недёшево. Тур на 10 дней (9 ночей) стоит от 80 тысяч рублей на человека.
В пресс-службе аэропорта Благовещенска порталу 2x2.su подтвердили информацию о рейсе. Однако подробности пока не сообщаются. Также неизвестно, будут ли чартеры летать из Благовещенска на Пхукет регулярно.
Единственное, что могу сказать, что пока в расписании стоит один рейс из Благовещенска на Пхукет - 23 апреля. Авиакомпания AZUR Аir, - сообщил пресс-секретарь благовещенского аэропорта Антон Сильвоник.
Ранее дату вылета первого чартерного рейса по маршруту Благовещенск – Паттайя озвучили в амурском минтрансе. Сообщалось, что улететь в Таиланд амурчане смогут 5 февраля 2024 года. С перевозчиком согласовали лётную программу. Несмотря на то что рейс задержали, в солнечный Таиланд первые туристы всё же отправились.
До этого портал 2x2.su писал, что жители Благовещенска столкнулись со сложностями при покупке субсидированных билетов на самолёт. До Санкт-Петербурга из Благовещенска билеты оказались не предусмотрены ни в одной авиакомпании, хотя до этого официально сообщалось, что на это направление субсидия по ДВ-прописке распространяется.