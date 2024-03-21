Россиянка описала Абхазию фразой «не для тех, кто любит сервис на пять баллов»

Россиянка побывала в Абхазии и рассказала, какие впечатления у нее оставила поездка. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

«Это страна не для тех, кто любит сервис на пять баллов», — такой фразой описала она этот курорт.

Однако, по мнению путешественницы, в Абхазию нужно ехать за живописной природой и уединением.

Автор отзыва отметила, что ее впечатлили озеро Рица, где открываются красивые виды, и подвесной мост у Голубого озера. Другая популярная достопримечательность — дача Иосифа Сталина — понравилась туристке меньше.

«Не особо интересно, от всего внутри веет стариной и плесенью, но это все-таки история и один раз посетить можно», — заключила она.

Абхазия вошла в топ бюджетных направлений для пляжного отдыха летом. Дешевые туры также ожидаются в Таиланд, Египет и ОАЭ.