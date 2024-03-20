Названа дата запуска прямых авиарейсов между Архангельском и Минском

Прямые авиарейсы между Архангельском и Минском будут выполняться с 21 апреля, написал в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский. Летать будет авиакомпания Red Wings Airlines.

"Запускаем прямые рейсы между Архангельском и Республикой Беларусь. Первое отправление из Архангельска запланировано на воскресенье, 21 апреля, а с 25 апреля рейсы по маршруту будут осуществляться раз в неделю по четвергам", - написал губернатор.

Время в пути составит 2 часа 25 минут. Отправление из Архангельска - в 11:00 мск, из Минска - в 14:30 мск. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100.

Прямое авиасообщение между Архангельском и Минском организовано благодаря реконструкции аэропорта "Архангельск", которая была проведена в рамках инициированного президентом РФ национального проекта "Модернизация транспортной инфраструктуры".

В мае планируется организовать прямое авиасообщение между Архангельском и Нижним Новгородом.