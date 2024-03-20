Улететь в Египет из закрытого терминала: туристов удивил аэропорт Волгограда

Закрытым терминалом встретил аэропорт Волгограда туристов, желающих улететь на отдых в Египет. Для них это стало большим удивлением:

«Это нечто! Рейс в Шарм-эль-Шейх в 05:10 утра. Мы в час ночи подошли к терминалу С, из которого вылет. А ОН ЗАКРЫТ, И ТАМ НИКОГО НЕТ!!!!» – делятся впечатлениями туристы в соцсетях.

Попытки удостовериться, что это не сон, прервала полиция, которая заверила, что раньше, чем за 3 часа, здесь ничего не откроют.

«Посоветовали идти в терминал внутренних авиалиний. Там тоже рейсов не было, но он хотя бы был открыт».

Рейс «Уральских авиалиний» в этот день улетал первым из города-героя. Спустя час международный терминал всё-таки открыли. И туристы смогли сначала пройти в здание, а потом пройти все предполетные процедуры.

На официальном сайте аэропорта Волгограда указано, что пассажиры международных рейсов начинают обслуживаться за 3–3,5 часа до вылета. Однако информации о том, что до этого момента терминал может быть просто-напросто закрыт, отсутствует. Отдыхающим, планирующим вылет из этого города, – особенно иногородним – стоит взять этот момент на заметку.

Ранее TourDom.ru писал, что аэропорт Мурманска оказался не готов к запросам туристов после возобновления международных рейсов.