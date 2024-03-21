Российские авиакомпании готовятся летать на Хайнань. Причем программы могут быть заявлены не только из столицы, но и из регионов.

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Так, согласно новым допускам от Росавиации, Red Wings сможет планировать до четырех вылетов в неделю в Санью из Москвы и до двух – из Кемерово. Кроме того, у S7 намечен запуск программы из Новосибирска. Рейсы ожидаются осенью, к старту высокого туристического сезона.

«Аэрофлот» пока отправляет туристов на Хайнань только из Москвы. При этом в начале года сообщалось о планах поставить рейсы из Красноярска и Хабаровска. Однако авиакомпания их довольно быстро опровергла.

Отметим, что регулярная программа нацпера в Санью из Шереметьево должна закончиться к маю. Однако в летнем сезоне «Аэрофлот» продолжит сотрудничать с туроператором-партнером и возить россиян на Хайнань чартерами.

Не исключено, что у путешественников появится вариант улететь на Хайнань и китайскими авиалиниями. По крайней мере власти провинции уже заявляли о планах Hainan Airlines летать в Москву из Хайкоу и Саньи. Возможно, в маршрутной сети также появятся другие города РФ.