Роскошь, мода и высокая кухня - чем еще удивляет Atlantis Dubai

Плюсы майского отдыха в Дубае: еще не так жарко, температура воздуха вполне сопоставима с летней в России, при этом в море комфортные 28 градусов. А если хотите, чтобы ваше майское путешествие запомнилось также фантастическим погружением в удивительный мир Востока с его архитектурными и гастрономическими изысками, стоит остановиться в одном их двух легендарных отелей Atlantis, The Palm или Atlantis The Royal.

© tourdom.ru

Так, Atlantis The Royal 5* – настоящий символ роскоши и моды. Достаточно знать, что в честь первой годовщины курорта сюда прибыла коллекция причудливых кукол Вивьен от Louis Vuitton. Используйте камеру телефона и следуйте подсказкам, чтобы исследовать каждый образ Вивьен и понаблюдать за тем, как они оживают. А благодаря коллаборации с Dolce & Gabbana и Ounas ультрамодный Pool Club Cloud 22 уже стал настоящей легендой. Клуб притягивает гостей своей итальянской атмосферой и, конечно, инфинити-бассейнами, словно парящими в облаках.

Если ищете курорт для семейного отдыха, то стоит обратить внимание на Atlantis, The Palm. Его аквапарк Aquaventure – рекордсмен Книги Гиннеса по количеству горок. Любители подводного мира в специальных шлемах смогут прогуляться по дну океанариума в окружении 65 тыс. морских обитателей. А любителям релакса запомнится уникальный опыт бесконтактного плавания в окружении дельфинов или массаж тела камнями из 24-каратного золота.

И конечно, в обоих отелях на высоте рестораны (в общей сложности их около 50), многие из них работают под управлением именитых шеф-поваров.

До 31 марта турагенты еще могут успеть присоединиться к конкурсу «Выиграй путешествие мечты в Atlantis, The Palm и Atlantis The Royal». Чем больше будет забронировано номеров люксовых категорий в этих отелях, тем выше шансы на получение призов, среди которых – 4 ночи проживания на двоих в Atlantis The Royal: в номере категории Sky Terrace Suite (2 ночи) и Sky Pool Villa (2 ночи), включая завтраки, доступ в Royal Club Lounge и 2 авиабилета.