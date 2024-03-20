Россияне кинулись покупать билеты на Мальдивы: какие туры можно купить и где

«Теперь только ленивый не продает Мальдивы», – с оттенком разочарования констатируют туроператоры – старожилы направления. И действительно, в условиях сокращения ассортимента доступных стран, сначала из-за пандемии, потом по причине санкций, дружественные Мальдивы приобрели у российской клиентуры новую актуальность. Отечественный турбизнес быстро сориентировался и влился в мейнстрим – на сайтах практически любой компании можно заказать туры на Мальдивы. Тем важнее становится экспертная информация, разъясняющая, кто есть кто на этом рынке.

Рейтинг предпочтений сотрудничества

Прогноз на сезон лето-2024

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В рейтинг туроператоров по Мальдивам было выдвинуто 32 фирмы. Одиннадцать из них набрали более 10 голосов и вошли в число лидеров рейтинга по Мальдивам.

Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 517 турфирм Москвы и Московской области. 136 респондентов назвали своих кандидатов в рейтинг по Таиланду.

*- Если разница между показателями участников составляла не более 0,5% голосов, то она принималась за статистическую погрешность, а результат трактовали как одинаковый, равный.

Рейтинги предпочтений сотрудничества с туроператорами, составленные в качестве прогноза на лето 2024 года, отражают мнение специалистов столичного рынка о самых востребованных поставщиках. Заметьте, в топ-листе по Мальдивам нет лидеров, которые бы заняли значительную долю рынка. Здесь игроки расположены с небольшим отрывом друг от друга, пул компаний объемный, в нем сразу 11 туроператоров. Такое случается нечасто, всесезонные рынки крупные игроки в основном поделили между собой, оставив другим соискателям небольшие пространства. Как пример можно привести Таиланд.

Возглавляет перечень фаворитов направления Библио-Глобус (12,6%), имеющий бесспорное преимущество – контракт с «Аэрофлотом», благодаря которому он формирует туристические программы на базе прямых рейсов нацперевозчика. Для Мальдив качество перелета имеет огромное значение не только из-за длительности пути, но и из-за того, что доля премиального гостиничного продукта в структуре продаж высока. Логично, что туристы, готовые платить за ночевки выше среднего, хотят приобрести брендовую перевозку.

За Библио-Глобусом в рейтинге предпочтений следует еще один крупный туроператор – Coral Travel (10,3%), ориентированный на сегмент массового туризма. Ему столичные турагенты часто доверяют своих дорогих клиентов. Год назад именно Coral занимал первую строчку рейтинга по Мальдивам.

Очевидно, его приоритеты на летний сезон сместились в сторону Турции, как и у Anex, – этот туроператор получил перед сезоном 7,3% голосов. F&S, умеющий удивлять и радовать достижениями профессиональное сообщество, имеет в активе перед сезоном скромные 3,8%.

Эксперты считают, массовые туроператоры обеспечивают высокую вариативность продукта, возможность технологично подобрать размещение в любом ценовом сегменте – от гест-хаусов до пятизвездочных отелей, компонуя с многочисленными вариантами перевозки, включая тот же «Аэрофлот» или арабских перевозчиков через GDS или блоки. Это вполне устраивает розничных партнеров, которым важно нарастить объем продаж у своих ключевых поставщиков. Но все большая часть турагентов пока обращается за мальдивским продуктом к тем, кто к направлению относится как к искусству.

Среди таких корифеев знатоки рынка, как правило, в первую очередь называют «АРТ-ТУР» (9,6%), «Русский Экспресс» (9,2%), «Мальдивиану» (8%). Эти туроператоры нацелены на работу с индивидуальными, дорогими заказами. Их политика – тщательно относиться к каждой заявке, мониторить цены, комбинировать варианты размещения и перевозки, знать и формировать тренды, обучать агентов эффективным продажам. Для этих компаний Мальдивы – не ассортиментное, а одно из ключевых направлений.

Вот как говорят о своих преимуществах в «АРТ-ТУР»:

«У нас прямые контракты почти с двумя сотнями отелей на всех Мальдивах, причем у многих из них мы на лидирующих местах, регулярно получаем призы. В последние годы их стало ещё больше. Гарантированные номера берем на высокие даты. Проводим роуд-шоу по стране вместе с отельерами. Регулярно отправляем и своих сотрудников, и агентов в рекламные туры».

В том же ключе строят свой путь в бизнесе и другие компании топ-листа. Например, PAC Group, у которого Мальдивы третий год входят в топ-3 по объемам продаж. Здесь прямые контракты заключены с 70 отелями, по перевозке на первом месте рейсы «Аэрофлота», остальные заказы реализуются через стыковочные рейсы зарубежных перевозчиков.

Специалисты компаний премиум-сегмента отмечают: «Для успешных продаж Мальдив очень важно знание материала, здесь масса особенностей, связанных с рифом, с перелетами, трансферами. Куча нюансов, которые надо учитывать и к тому же все время держать руку на пульсе».

Впечатляющий рост в рейтинге по Мальдивам показал молодой туроператор LOTI – у него +5,7% предпочтений. Компания позиционируется в нише люкса по всем своим направлениям. Зимой на Мальдивах LOTI смог создать эксклюзивный продукт – дополнил предложение отелей брендовой перевозкой на лайнере Lujo BlackJet, полностью укомплектованном бизнес-классом. И хотя летом джет будет летать из Москвы в Бодрум, приятное впечатление от сотрудничества с туроператором у столичной розницы осталось.

Еще один перспективный игрок – Resort Holiday, его называют туроператором с мальдивскими корнями. И он старается сделать все, чтобы острова воспринимались его партнерами как всесезонное направление. В компании прошлым летом зафиксировали увеличение спроса на 30–35% относительно аналогичного периода 2022-го. Такой рост стал возможен благодаря круглогодичным прямым рейсам национального перевозчика, широкому выбору маршрутов ближневосточных авиакомпаний с возможностью сделать сплит-стей. Кроме того, мальдивские резорты на летний период выпускают спецпредложения, позволяющие путешественникам подобрать варианты размещения выше уровнем или на большую продолжительность, чем в зимние месяцы.

Эксперты других компаний соглашаются с тезисом о нарастающем тренде всесезонности Мальдив и отмечают хорошую глубину бронирований. Но сомневаются, что направлению удастся повторить опыт прошлого года, когда оно перетянуло на себя часть клиентуры премиальных турецких резортов. На лето 2024 года отельеры Турции скорректировали ценовую политику, статус-кво восстановлен – Мальдивы вернулись в нишу элитного места отдыха.