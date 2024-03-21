Пассажир рассказал о полете в загоревшемся Boeing

У самолета Boeing 737-900 американской компании Delta Airlines загорелся двигатель во время набора высоты, передает Daily Mail. Вылетевшее с острова Аруба на юге Карибского моря воздушное судно сделало четыре круга над ним после того, как пилот сообщил пассажирам о технической неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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На борту находились 168 пассажиров, четверо членов экипажа и два пилота. Один из пассажиров рассказал, что услышал громкий треск почти сразу же после начала полета.

Звук был такой, как будто поднимаются створки шасси. Сперва я подумал, что они застряли с одной стороны и поднялись позже, чем надо, — поделился эмоциями пассажир рейса в Атланту.

По словам присутствующих на борту, пилот сделал объявление, рассказав о том, что загорелся левый двигатель. Капитан воздушного судна добавил, что ситуация находится под контролем. После проведения всех необходимых проверок он принял решение о возвращении в Арубу.

Прежде чем приземлиться, самолет долго кружил над островом. Воздушное судно огибало остров четыре раза, и только потом успешно приземлилось. Всем пассажирам было предоставлено жилье.

Мы были довольно спокойны. Когда нас высадили, нам сказали, что в двигатель попала большая птица, — добавил один из пассажиров.

Ранее Boeing авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки во время полета. Авиалайнер выполнял рейс из Сан-Франциско. На данный момент использование самолета приостановлено до момента установления всех факторов инцидента.