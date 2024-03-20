Где провести майские праздники: маршрут на самолете, поезде или авто

Майские праздники в 2024 году – это возможность устроить мини-отпуск, чтобы отдохнуть за границей, на побережье или обзавестись новыми впечатлениями в России. В Праздник труда и День Победы нижегородцев ждет по четыре выходных дня. Для тех, кто уже планирует свой весенний отдых, «ФедералПресс» подготовил несколько вариантов путешествий.

Куда можно отправиться из Нижнего Новгорода на майские праздники

Отдых за границей

По словам генерального директора ООО «Выгодные туры» Екатерины Сухаревой, варианты заграничного отдыха на майские праздники из Нижнего Новгорода без пересадок – это Турция (Анталья) и Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада).

«Средняя цена отдыха в Турции или Египте начинается от 45-50 тысяч рублей и выше на одного человека на неделю. Египет будет на майские праздники дешевле, потому что это межсезонье, там только начинается более активная жара. Турция будет дороже, потому что, на практике, люди предпочитают туры именно туда», – рассказала собеседница.

Кроме того, турецкие отели из категории «100 тысяч на человека и выше» проводят праздничные концерты звезд и, покупая тур, можно бесплатно попасть на выступление артистов российской эстрады.

Среди вариантов покупки тура для отдыха по России стоит обратить внимание на Калининград, Дагестан, Минеральные воды и Сочи. С вылетом из Москвы их география расширяется. Так, можно побывать в Карелии, Мурманске и на Байкале.

«Места разбираются достаточно хорошо на майские праздники. Люди уже начинают задумываться о том, как провести длинные выходные. Кто-то берет отпуск, естественно, самые высокие цены – это с вылетом в последних числах апреля и первых числах мая», – добавила Сухарева.

К концу продолжительных выходных в мае цены снизятся, например, если вылет запланирован на 8 или 10 мая.

Куда улететь на майские праздники без тура

Ежедневно из воздушной гавани Нижнего Новгорода летают самолеты в Москву и Санкт-Петербург. На первые длинные выходные в мае нижегородцы могут отправиться в десяток городов.

Сразу после работы вечером 27 апреля можно улететь лишь в Ташкент, но если получится отпроситься пораньше, то в Минеральные воды или Волгоград.

В воскресенье, 28 апреля, на самолете можно отправиться отдыхать в Екатеринбург, Сочи, Челябинск.

29 апреля есть прямые рейсы в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Калининград. Минеральные воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Сочи и Томск.

На вторые мини-каникулы список городов для авиапутешествия тоже впечатляет.

Вечером среды, 8 мая, прямые перелеты есть в Екатеринбург и Норильск.

В праздничный день, 9 мая, доступны билеты в Астрахань, Минеральные воды, Новосибирск, Саратов, Сочи и Уфу.

А 10-го числа есть возможность улететь в Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные воды, Минск, Пермь, Самару, Сочи и Томск.

Самостоятельное путешествие на поезде

Вариантов, куда поехать на майские праздники на поезде, еще больше.

По железной дороге 27 апреля вечером можно добраться в Иваново, Владимир, Киров, Ковров, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург и Тюмень (правда, сюда прибытие будет уже 29 апреля).

28 апреля поезда следуют до Владимира, Казани, Кирова, Коврова, Саранска, Пензы, Твери, Шуи, Иванова, Ярославля, а также с прибытием 29 апреля до Перми, Сызрани, Самары, Екатеринбурга и Челябинска.

Без труда можно попасть в Москву – поезда едут туда каждый день. Кроме того, есть множество вариантов пригородного транспорта – в Семенов, Шахунью и проч.

На вторые майские праздники список направлений аналогичен.

Куда съездить на «майские» на машине

Что посмотреть за один день в Нижегородской области

Для тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле, вариантов также предостаточно.

Около часа езды и путешественники могут оказаться в туристическом комплексе «Копорье». Здесь в заповедной зоне живут семейства пятнистых оленей. На них можно не только посмотреть, но и покормить. Попасть к оленям можно только по предварительной записи и в составе экскурсионной группы, стоимость билета – 350 рублей.

Привлекателен для поездки на один день и прянично-ремесленный Городец. Город старинный и самобытный, известный многим своим промыслом – городецкой росписью. Приобщиться к культуре можно в «Городе мастеров», а перед этим полюбоваться на Волгу. После, поднявшись по лестнице рекомендуем совершить прогулку по музейному кварталу и найти самый красивый деревянный наличник.

За народными художественными промыслами в Нижегородской области также едут в Семенов. Все знают его как главный центр хохломы, но кроме этого в народе его прозвали «ложкарной столицей».

Кроме того, есть на что посмотреть в Павлове – столице ножей и лимонов.

Еще один вариант поездки – преобразившийся город церквей, центр паломничества Арзамас. Устройте себе квест – найдите всех гусей на улочках архаичного города.

Более длинный путь – поехать в Выксу, знакомится с сердцем металлургической столицы Нижегородской области.

Какие города еще посетить из Нижнего Новгорода

За пределами региона туристов ждут в Плесе и Иванове (Ивановская область), чуть дальше – в Ярославле. В направлении Москвы – рады гостям в Суздале, Гороховце и Вязниках (Владимирская область).

Несколько часов хватит, чтобы доехать до Саранска, Пензы, Чебоксар, Казани, Йошкар-Олы и Ульяновска. Порядка 10 часов – и вы в Самаре, около 12 часов – и в Вологде.

Ранее «ФедералПресс» выяснил, сколько стоит детских отдых в лагерях Нижегородской области. Отправить ребенка в ДОЛ можно как за 15, так и 60 тысяч рублей.