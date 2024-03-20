Альтернатива Turkish Airlines: туристы смогут летать в Южную Америку через Китай

У российских туристов появится альтернатива не лучшим образом зарекомендовавшим себя рейсам Turkish Airlines в Южную Америку. С конца февраля эта авиакомпания под разными предлогами массово не допускает наших соотечественников к посадке на самолеты из Стамбула в Аргентину и Бразилию.

© common.wikimedia.org

Заменой может стать довольно экзотичный в плане логистики маршрут через Китай. Путь не самый быстрый и удобный, но относительно экономичный. А главное, есть надежда, что не связанный с риском оказаться безосновательно снятым с рейса. Во всяком случае, на сайте перевозчика Air China, который выходит на маршрут из Пекина в Сан-Паулу, никаких особых требований к отправляющимся в Бразилию пассажирам не приводится.

Перелеты из китайской столицы в бразильский мегаполис запланированы с 28 апреля дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Из Москвы можно будет отправиться в Сан-Паулу по единому билету авиакомпании Air China через Пекин (пересадка 8 часов), далее – через Мадрид. В испанской столице предусмотрена двухчасовая техническая посадка, шенгенская виза не требуется.

© Скриншот

Общее время в пути составит более 1,5 суток. Стоимость билета one way на вылет из Москвы 27 апреля – 108,8 тыс. руб., багаж включен в тариф (здесь и далее указаны цены, актуальные по состоянию на 12:00 20 марта. – Ред.).

© Скриншот

Для сравнения, самый короткий по времени перелет из Москвы в Сан-Паулу на Turkish Airlines (20,5 часов) предлагается на ту же дату за 278,9 тыс. руб.

© Скриншот

Есть вариант дешевле – 162,8 тыс. плюс 6,7 тыс. руб. за багаж, но в пути придется провести немногим меньше, чем при перелете Air China, – одни сутки и 4,5 часа.

© Скриншот

Напомним, на днях Turkish Airlines заявила, что

смягчает условия допуска на свои самолеты, отправляющиеся из Стамбула в Южную Америку. Обещано, например, не отказывать в посадке пассажирам, летящим без багажа или без документов, подтверждающих цель поездки. Однако будут ли обновленные правила исполняться на практике, пока неясно. Остается только отслеживать, сократится ли число жалоб от не допущенных на рейсы.