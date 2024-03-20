Стало известно, какую исламскую страну начали чаще выбирать российские туристы

В последнее время наблюдается возрастание интереса российских туристов по отношению к исламской стране Марокко. Соответствующей статистикой поделилась Ассоциация туроператоров России (АТОР) в среду, 20 марта.

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Из публикации ATOP следует, что в текущем году число бронирований туров в Марокко уже превысило половину от показателя за минувший год. Усредненный индекс глубины туров по данному направлению сейчас соответствует уровню 2019 года.

— Прошлый, 2023 год стал для туристического Марокко максимально успешным: турпоток достиг новой исторической отметки — 14,5 миллиона прибытий, — рассказали в пресс-службе ATOP.

Эксперты сошлись во мнении, что путешествие в Марокко является качественным и недорогим вариантом для россиян.

Турецкая туристическая отрасль может столкнуться с дефицитом мест для размещения иностранных гостей из-за нехватки гостиниц. Сейчас банковская задолженность отелей составляет порядка 10 миллиардов долларов. Соответствующее заявление 18 марта сделало издание Cumhuriyet.

Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха россиян в начале весны. Об этом сообщили специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip.