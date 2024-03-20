Карта «Мир» на Кубе не избавит россиян от наличных долларов

Уже сутки национальная платежная карта «Мир» постоянно упоминается в двух новостных сюжетах. Первое, что с 30 марта карты не будут принимать в Армении, и, как контраст, – на Кубе расплатиться «Миром» можно будет абсолютно везде.

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О последнем заявил министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда: «Куба сделает прием карт платежной системы “Мир” обязательным условием для работы любого заведения на острове». По его словам, для этого нужно перепрограммировать во всех торговых точках каждый POS-терминал отдельно.

Министр также уточнил, что с банкоматов снять наличные при помощи российских карт уже можно с начала марта. Все это, по словам чиновника, должно способствовать резкому приросту числа российских туристов, которых в прошлом году было около 185 тыс.

Редакция TurDom.ru разбиралась, так ли все гладко будет с применением российских карт на Острове свободы, а туристы наконец-то смогут отказаться от наличных долларов.

С банкоматами все более-менее понятно. Получив указание сверху, государственные банки (а других на острове нет) их перепрограммируют на прием карт «Мир», и снимай себе деньги. Правда, выдаст терминал кубинские песо (CUP) и с комиссией этого банка.

Надо учитывать, что местная валюта существует в трех ипостасях. Первый курс вам покажут поисковики, когда вы введете запрос о стоимости кубинских денег. И это будет примерно от 20 до 40 песо за доллар – это некий курс для торговли на биржах, который к реальности никакого отношения не имеет. По состоянию на 8 утра 20 марта он составлял 23,97 CUP к одному американскому доллару.

Более важен официальный курс доллара от Национального банка Кубы, на него и стоит ориентироваться туристу, – это 120 песо за доллар по состоянию на 20 марта 2024 года. По этому курсу происходит обмен валюты в отделениях госбанков, которые называются Casas de cambio, и при снятии наличных в банкоматах.

Но, как подсказывают россияне, проживающие на Кубе, даже в столице установлены старые терминалы, без функции NFC, поэтому смартфоном или стикером, куда вбита карта «Мир», снять наличку не получится.

Наконец, есть реальный курс черного рынка, который более чем в 2 раза превышает официальный. По такому курсу туристу с радостью обменяют наличные доллары на местные деньги на любом рынке или из-под полы в магазине. Как сообщается на русскоязычных пабликах в Телеграме, 20 марта этот «подпольный» курс находился на планке 300–320 песо за бакс.

Это пища к размышлению для туриста, который стоит перед дилеммой, стоит ли везти на Остров свободы наличные доллары или достаточно одной банковской карты.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» также разделились во мнениях.

«Все равно с картой приятнее, чем с пачкой налички», – написала Елена, но оказалась в меньшинстве. «Вот только доллары вы там не снимете в банкомате. А если менять наличные, то неофициальный курс у менял раза в три, а то и больше отличается от официального», – отметил сторонник налички Александр.

Другой подписчик нашего канала отметил, что большинство россиян отдыхает в отелях, работающих по системе all inclusive.

«Тратиться надо только на ром, сигары, кофе и экскурсии. Зачем карта, если учитывать, что в ходу в основном нал? Будет “Мир” – ок, не будет – ну и ладно», – написал турист.

Также стоит рассмотреть проблему с перепрограммированием под прием карт «Мир» местных кассовых и автономных POS-терминалов, о чем говорил кубинский министр. Не факт, что владельцы небольших магазинчиков будут с этим заморачиваться, ведь далеко не все понимают, как это сделать вообще. Тем более, если русский турист в такую торговую точку заходит не так часто и отлично расплачивается налом.

И, что более важно. Ведь если даже в российских областных центрах мобильные терминалы есть не у каждой торговой точки на рынках, то что говорить о Кубе, которая в плане технологий сильно хромает!

«Да там в целом этих POS-терминалов мало. Только в отелях, крупных магазинах, барах и ресторанах. И только в Гаване и Варадеро. На остальной части Кубы только кеш», – подтверждает подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» Денис.

Российские платежные карты заработали на острове в декабре прошлого года. Как отмечают на кубинских туристических форумах, заведений, где их принимают в Гаване, уже довольно много. При этом отмечают, что часто в магазинах или кафе, где стоит нашлепка с изображением «Мира», расплатиться ей все равно не получится.