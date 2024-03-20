Турэксперт рассказал об особенностях отдыха в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) входят в число лидеров по спросу у российских туристов среди всех государств Ближнего Востока. По итогам прошлого года впервые в истории Эмираты приняли более одного миллиона россиян. Об том рассказал глава туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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Эксперт отметил, что каждый эмират, составляющий ОАЭ можно воспринимать как отдельное государство, у всех есть какая-то своя особенность.

— Если Дубай — это мекка шопинга, гастрономии и всего, что может изумить, то, например, Рас-эль-Хайма позиционирует себя как центр активного туризма: рыбалка, сплавы по горным рекам, веломаршруты. В этом эмирате находятся самые высокие в ОАЭ горы, — отметил он в комментарии изданию «Профиль».

Столичный эмират Абу-Даби делает ставку на более респектабельный и культурный отдых. Здесь расположен один из самых дорогих музеев планеты – Лувр Абу-Даби, а также одна из самых больших и красивых мечетей мира – шейха Зайда. В следующем году в столице ОАЭ откроется Национальный музей шейха Зайда, посвященный основателю современных ОАЭ, и музей Гуггенхайма, который станет самым большим из всех пяти музеев Гуггенхайма в мире.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что этим летом можно будет отдохнуть в ОАЭ и на Шри-Ланке приблизительно на 10–15 процентов дешевле, чем годом ранее, передает Life.ru.

Эксперты назвали самые популярные пляжные направления для отдыха в марте.