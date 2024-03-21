Турпоток из Сибири и Дальнего Востока в дальнее зарубежье вырастет на 10% в 2024 году

Рост турпотока из регионов Сибири и Дальнего Востока в страны дальнего зарубежья прогнозируется в 2024 году на уровне порядка 10%. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщил директор регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виталий Наумов.

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"Динамика 2023 года сохранится и будет позитивной, может быть, она сократится и будет [плюс] 10%", - отметил Наумов. По его словам, в 2023 году шло восстановление турпотока в зарубежные страны. "Турпоток в целом восстановился по сравнению с [допандемийным] 2019 годом, по сравнению с 2022 годом мы имеем положительную динамику по всем направлениям. Если мы посмотрим статистику Торгово-клиринговой палаты по статистике перевозок за 2023 год, мы в принципе работаем с регионами Сибири и Дальнего Востока, <…> там динамика идет плюс 20%", - добавил Наумов.

Он отметил, что в 2023 году пассажиропоток в дальнее зарубежье из аэропортов СФО и ДФО составил 2,85 млн человек (в обе стороны). Наумов подчеркнул, что если "говорить о выездном туризме, то этот показатель необходимо делить на два".

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко также спрогнозировала рост выездного туризма из Новосибирской области в дальнее зарубежье в районе 10%. По мнению президента ассоциации турбизнеса Красноярского края Дмитрия Мотора, в регионе в 2024 году этот показатель вырастет на 7-10%, в том числе за счет отложенного спроса. В то же время директор туроператора "Гринэкспресс", член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов, прогнозирует рост и более чем в 10% за счет восстановления китайского направления выездного туризма. При этом он добавил, что из Китая российские туристы могут вылетать и в другие страны.

По данным Наумова, меняется структура зарубежного туризма: если в 2019 году самыми популярными туристическими направлениями для новосибирцев были Анталья (Турция), Камрань (Вьетнам), Бангкок (Таиланд), то в 2023 этими направлениями стали Анталья, Пхукет (Таиланд), Дубай (ОАЭ). Также он сообщил, что в 2023 году на долю туристов из Сибири приходилось около четверти от всего российского турпотока в Таиланд.