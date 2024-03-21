Как сэкономить до 60% на покупке тура за границу

С акцией раннего бронирования можно сэкономить порядка 60% стоимости тура за границу, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы тревел-блогер Юлия Савицкая. Она отметила, что скидки будут особенно ощутимы, если турист рассматривает люксовый сегмент и премиальные отели.

Летний сезон, конечно же, самый востребованный у туристов. Чтобы сэкономить на поездке, стоит приобретать тур по акции раннего бронирования. Тогда скидки составят порядка 60%. Бонусы будут особенно ощутимы, если турист рассматривает люксовый сегмент и премиальные отели. Раннее бронирование открывается за полгода до поездки. Еще одно преимущество данной акции заключается в том, что тур можно оплачивать постепенно, минимальными частями, — рассказала Савицкая.

Турэксперт отметила, что сумма тура фиксируется в зависимости от курса доллара или евро. И если валютный курс начинает расти, выгоднее будет как можно быстрее выплатить оставшуюся сумму, пояснила она.

Советую планировать поездку на май либо начало июня. Если вы покупаете тур с вылетом до 10 июня, будьте уверены, что приобрели его по наилучшей стоимости. Таким образом можно сэкономить до 40% по сравнению с поездками в июле и августе. Что касается горящих поездок, то сейчас крайне редко удается приобрести тур в хороший отель в летний период, — добавила Савицкая.

Ранее директор управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин заявил, что интерес российских туристов к курортам Саудовской Аравии значительно вырос, а турпоток в это государство по сравнению с 2022 годом увеличился в два раза. По его словам, страну на Аравийском полуострове посещают не только с целью отдыха, но и по религиозным соображениям — для паломничества в Мекку и Медину.