Россиян предупредили о росте цен на летний отдых за рубежом

Цена на летний отдых за границей для российских граждан в 2024 году увеличилась на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Цена на отдых за рубежом выросла на 10-15%, при этом стоимость отдыха в Турции увеличилась примерно на 10%, сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, передает ТАСС.

В 2024 году цены в валюте не повышались, но инфляция остается высокой. Рублевые цены также зависят от волатильности курсов валют и конкуренция между направлениями.

ОАЭ второй год подряд представляют большие скидки на летний сезон, забирая туристов с других направлений, в том числе с Турции.

При этом заметного роста на отдых за границей пока нет, это может измениться к сезону в зависимости от политической ситуации и платежеспособности клиентов. В топе продаж остаются Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы и Египет.